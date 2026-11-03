Multa al Napoli dopo la Juve: "Cori beceri nei confronti dei tifosi rivali"
Il Giudice sportivo ha inflitto una sanzione al Napoli al termine dell’ultimo turno di campionato. Per il club azzurro è arrivata un’ammenda di 5.000 euro, motivata da quanto accaduto sugli spalti a partita conclusa. A far scattare il provvedimento è stato il comportamento di un piccolo gruppo di sostenitori partenopei.
"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere uno sparuto gruppo di sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della Società avversari".
Cori beceri a gara finita
Nel dettaglio, la decisione del Giudice sportivo è legata al fatto che uno sparuto gruppo di tifosi del Napoli, una volta terminata la gara, ha intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Un episodio circoscritto, dunque, ma sufficiente a far scattare la sanzione pecuniaria a carico della società, chiamata a rispondere per la condotta dei propri sostenitori secondo il principio della responsabilità oggettiva.
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