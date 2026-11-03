Retroscena Conte: 3 colpi non li aveva chiesti, i suoi nomi erano altri

Retroscena sul mercato del 2025 del Napoli

Nuove indiscrezioni sul mercato estivo del Napoli 2025 arrivano da Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha svelato un retroscena sulla gestione degli acquisti: Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, avrebbe portato a Napoli Lang, Lucca e Beukema in una fase in cui Antonio Conte era ormai pronto a lasciare il club. Un dettaglio che cambia la prospettiva su quei colpi, arrivati in un momento di forte incertezza sul futuro della panchina.

Conte resta, ma quei nomi non erano i suoi

Come noto, il tecnico salentino ha poi deciso di rimanere, ribaltando uno scenario che sembrava già scritto. Ma quei tre rinforzi, stando a quanto raccontato da De Maggio, non erano stati scelti da lui. Il mercato era stato impostato quando la separazione sembrava inevitabile, e il ripensamento dell’allenatore è arrivato a operazioni già avviate o concluse, con una rosa in parte costruita senza il suo input diretto.

Le richieste dell’allenatore: Chalobah, Ndoye e Darwin Nunez

Le preferenze di Conte erano altre. In difesa avrebbe voluto Chalobah, a sinistra in attacco Ndoye e come centravanti Darwin Nunez. Tre profili precisi, per ruolo e caratteristiche, che raccontano un’idea di squadra diversa da quella poi presa forma. Un retroscena che aggiunge un tassello al racconto di un’estate complicata, in cui visione tecnica e scelte societarie non sempre hanno coinciso.