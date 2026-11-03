Prevendita Napoli-Lazio, il Maradona comincia a riempirsi: sold out le Curve

Entra nel vivo la prevendita di Napoli-Lazio, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Maradona, e la risposta della città è stata positiva. Da ieri i biglietti sono in vendita per tutti e la richiesta si è fatta subito sentire, con diversi settori che hanno già registrato numeri importanti nelle prime ore di disponibilità.

Curve quasi al completo

Il dato più evidente riguarda le curve A e B, che risultano già esaurite. Un segnale chiaro del calore della piazza, che anche per una gara in un orario non semplice come quello di mezzogiorno e mezza risponde presente e si prepara a riempire il Maradona. Il tifo organizzato avrà dunque il proprio spazio, con i settori popolari che hanno già fatto il pieno.

Distinti superiori in esaurimento, posti ancora disponibili altrove

Situazione di grande richiesta anche per i distinti superiori, ormai in via di esaurimento. Per gli altri settori dello stadio la disponibilità resta invece media e bassa, il che lascia ancora margine a chi voglia assicurarsi un posto, ma lascia intendere che le prossime ore potrebbero ridurre ulteriormente i biglietti rimasti. Con il passare dei giorni e l’avvicinarsi del fischio d’inizio, è lecito attendersi un’ulteriore accelerata nelle vendite.