Alajbegovic show col Napoli. E il club azzurro lo ha seguito per mesi

Calciomercato Napoli, Alajbegovic show domenica a Torino. Gol alla squadra di Allegri che lo seguiva. Poi ha scelto la Juventus

Domenica contro il Napoli è arrivata una rete da applausi per Alajbegovic, protagonista di una splendida giocata che gli ha permesso di realizzare il suo primo gol in Serie A. Una marcatura importante per il giovane talento, capace di mettersi in mostra in una sfida di grande prestigio e di attirare nuovamente l'attenzione sulle proprie qualità.

Il Napoli lo aveva seguito in estate

Il nome di Alajbegovic non era sconosciuto agli ambienti del mercato azzurro. Durante la scorsa estate, infatti, il Napoli aveva seguito con interesse il giocatore, valutandone il profilo in vista di possibili operazioni in entrata. Alla fine, però, la trattativa non si è concretizzata.

La scelta è ricaduta sulla Juventus

Il futuro del talento è poi proseguito alla Juventus, che ha deciso di puntare su di lui. Il gol realizzato contro il Napoli rappresenta così un'ulteriore vetrina per Alajbegovic, che ha mostrato tutto il proprio potenziale proprio contro una squadra che in passato aveva manifestato interesse nei suoi confronti.

"La Serie A è bella e mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà, ma ripeto, mi piace. Inter, Napoli, Juventus, Roma sono top, vediamo cosa succede. Sono pronto per un top club italiano o in un altro campionato importante" disse in primavera il giocatore.