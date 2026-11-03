Out con la Juve, Milinkovic-Savic convocato dalla Serbia: l'elenco completo
La Serbia ha diramato la lista dei 27 convocati del CT Veljko Paunovic per il doppio impegno di UEFA Nations League contro la Germania, in programma il 13 novembre, e la Grecia, il 16 novembre. Un elenco in cui spicca la nutrita presenza di calciatori che militano o hanno militato nel campionato italiano.
I volti noti della Serie A
Tra gli “italiani” più attesi c’è Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, chiamato in ritiro insieme a Filip Stankovic del Venezia, figlio d’arte, e a suo fratello Aleksandar, in forza all’Inter. Convocato anche il difensore del Milan Pavlovic, in compagnia dell’ex Fiorentina Milenkovic e di Terzic, oggi al Frosinone. Presente anche Samardzic, attualmente all’Atalanta.
L'elenco completo dei convocati
Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.
Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.
Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.
Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.
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