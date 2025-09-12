Hojlund in panchina, Sky: "Solo oggi terzo allenamento col Napoli, ci sarà tempo"

vedi letture

Massimo Ugolini, intervenuto da Castel Volturno, ha fatto il punto sulle scelte di formazione di Conte alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi: "Il titolare dovrebbe essere Lucca. Per Hojund oggi terzo allenamento, è appena arrivato, si deve ambientare e ha il carico della trasferta con le nazionali mentre Lucca è rimasto qui a Castel Volturno e conosce bene i meccanismi di Conte. Ovviamente Hojlund può subentrare.

In difesa ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno e Spinazzola avanti su Olivera. Per il resto non ci dovrebbero essere novità eccezion fatta per il portiere, mettiamo per inerzia Meret ma come sapete Conte valuta sempre partita per partita. Sarà una sfida ricca di emozioni e carica di belle cose con la Champions all'orizzonte che però non deve distrarre gli azzurri".