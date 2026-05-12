Forfait De Bruyne, scontro fortuito con un compagno: dal Belgio spunta il "colpevole"

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Gli esami effettuati hanno escluso fratture allo zigomo, evidenziando soltanto un taglio che ha richiesto quattro punti di sutura.

La stagione di Kevin De Bruyne continua a essere condizionata dalla sfortuna. Il centrocampista belga non ha infatti preso parte alla sfida tra Napoli e Bologna a causa di un problema fisico rimediato durante la rifinitura prepartita. A impedirgli di essere presente al Maradona è stata una botta allo zigomo, conseguenza di uno scontro fortuito avvenuto in allenamento con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, che invece non ha riportato alcuna conseguenza ed è regolarmente sceso in campo. A riportarlo è il quotidiano belga HLN.

De Bruyne rassicura: nessuna frattura

L’incidente non avrebbe avuto conseguenze particolarmente gravi per De Bruyne. Gli esami effettuati hanno escluso fratture allo zigomo, evidenziando soltanto un taglio che ha richiesto quattro punti di sutura nella zona interessata. Lo staff medico del Napoli ha deciso comunque di lasciarlo a riposo per precauzione, evitando rischi inutili in vista delle prossime gare. Dal Belgio filtra ottimismo sulle condizioni del centrocampista, che dovrebbe tornare a disposizione per il finale di stagione con il Napoli e soprattutto in vista della prossima Coppa del Mondo.