Hojlund non convocato, Mainoo titolare: le formazioni di Grimsby-Man United
Alle 21 il Manchester United torna in campo per il secondo turno di Carabao Cup contro il Grimsby Town, formazione di League Two, la quarta serie del calcio inglese. Tra le notizie più rilevanti in chiave mercato c’è l’assenza di Rasmus Hojlund: l’attaccante danese, vicino al Napoli, non figura nella lista dei convocati.
Discorso diverso, invece, per Kobbie Mainoo, profilo accostato agli azzurri nelle ultime ore: il giovane centrocampista inglese parte titolare, occasione importante per mettersi in mostra davanti a Ruben Amorim, che per l’occasione ha varato un ampio turnover. Ecco di seguito le scelte ufficiali del tecnico portoghese.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Fredricson, Maguire, Heaven; Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Diallo, Cunha; Sesko. A disposizione: Bayindir, Heaton, De Ligt, Leon, Casemiro, Fernandes, Mount, Mbeumo, Zirkzee. Allenatore: Ruben Amorim.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro