La Danimarca vince con il Galles: Hojlund decisivo, ma la Uefa assegna l'autogol
Successo per 2-0 della Danimarca sul Galles, con due protagonisti provenienti dalla Serie A. Nel primo tempo Rasmus Hojlund è decisivo nell'azione che sblocca la partita: l'attaccante del Napoli, servito da Damsgaard, conclude verso la porta e trova la deviazione di Davies. Inizialmente la rete sembra poter essere attribuita al centravanti danese, già a segno tre giorni fa contro la Norvegia, ma successivamente la UEFA assegna l'autogol a Davies.
Isaksen firma il 2-0 dopo un gol annullato
A mettere definitivamente al sicuro la vittoria della Danimarca ci pensa Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio trova nella ripresa la rete del definitivo 2-0, dopo essersi già visto annullare dal VAR per fuorigioco un gol nel corso del primo tempo. Serata dunque nel segno della Serie A per la Nazionale danese: Hojlund non riesce a mettere a referto il secondo centro consecutivo con la Danimarca, ma lascia comunque il segno propiziando la rete che indirizza la sfida.
CLASSIFICA GRUPPO 4
Norvegia 3*
Portogallo 3*
Danimarca 3
Galles 0
*una gara in meno
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
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