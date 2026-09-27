Un buon Milinkovic-Savic non basta alla Serbia: vince l'Olanda di Lang (che non gioca)

Un buon Milinkovic-Savic non basta alla Serbia: vince l'Olanda di Lang (che non gioca)TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:16Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'Olanda passa di misura in Serbia grazie a Meerdink. Ottima prestazione di Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, mentre l'altro azzurro Noa Lang non entra.

L'Olanda espugna la Serbia imponendosi 1-0, trascinata da Meerdink. Ai padroni di casa non basta la presenza in attacco di Luka Jovic, né soprattutto la grande serata tra i pali di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli parte titolare e si rende protagonista di una prestazione di alto livello, riuscendo più volte a tenere in partita la sua Nazionale, senza però poter evitare la sconfitta.

Vanja protagonista, Lang non entra

Diversi i calciatori della Serie A impiegati dalla Serbia: oltre a Milinkovic-Savic, dal primo minuto ci sono Pavlovic del Milan, Terzic del Frosinone e Stankovic dell'Inter. Nell'Olanda, invece, l'unico rappresentante del campionato italiano a trovare spazio è il laziale Taylor, subentrato al 67' al posto di Reijnders. Serata senza minuti, invece, per l'altro calciatore del Napoli convocato: Noa Lang resta in panchina per l'intera partita.