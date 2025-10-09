Hojlund show con la Danimarca: doppietta e assist nel 6-0 alla Bielorussia

Serata perfetta per la Danimarca, che ha dominato la Bielorussia con un netto 6-0 nella terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. In una gara senza storia, a brillare più di tutti è stato Rasmus Hojlund, autentico protagonista del match. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Froholdt al 14’, l’attaccante del Napoli è salito in cattedra, guidando l’allungo danese.

Il classe 2003 ha siglato il 2-0 al 20’ e completato la sua doppietta personale al 45’. Non si è limitato però a segnare: cinque minuti dopo il terzo gol danese, ha servito anche l’assist per la rete del 4-0 realizzata da Dorgu. Un primo tempo praticamente perfetto per l’ex United, che ha confermato l’ottimo momento di forma con l’undicesimo gol in 29 presenze con la Danimarca e il quinto centro nelle ultime tre gare tra club e nazionale. Hojlund ha lasciato il campo al 77’, sostituito da Wind. Il match è stato poi definitivamente chiuso nel secondo tempo dalla doppietta di Dreyer, che ha fissato il risultato sul 6-0.