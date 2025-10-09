La Scozia ribalta la Grecia: McTominay in campo tutta la gara, Gilmour entra nella ripresa
All’Hampden Park di Glasgow, la Scozia ha ribaltato la Grecia e conquistato tre punti fondamentali in chiave qualificazione ai Mondiali del 2026. Nella terza giornata del Gruppo C, la nazionale guidata da Steve Clarke si è imposta in rimonta: Tsimikas ha sbloccato il risultato al 62’, ma appena due minuti dopo Christie ha ristabilito la parità.
Il gol del sorpasso è arrivato grazie a Ferguson, centrocampista del Bologna, che ha siglato la sua prima rete con la maglia della Scozia. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Dykes, autore del 3-1 al 93’. Tra gli azzurri in campo, Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha disputato l’intero match, mentre Billy Gilmour è subentrato al 59’, contribuendo alla rimonta scozzese.
