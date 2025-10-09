Qual. Mondiali, tutti i risultati: Austria a valanga, sorpresa Far Oer. Poker Olanda, pari Croazia
TuttoNapoli.net
Si sono concluse tutte le partite delle 20:45 valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel Gruppo C proseguono la loro corsa al comando Danimarca e Scozia: i danesi travolgono la Bielorussia con un netto 6-0, mentre gli scozzesi superano in rimonta la Grecia per 3-1.
Nel Girone G, l’Olanda cala il poker contro Malta e si avvicina sempre più alla qualificazione. Nel Gruppo H, l’Austria domina San Marino con un clamoroso 10-0 e sfrutta il pareggio per 2-2 tra Cipro e Bosnia per allungare in classifica. Finisce senza reti lo scontro del Girone L tra Repubblica Ceca e Croazia: 0-0 il risultato finale. Nello stesso raggruppamento, vittoria a sorpresa delle Isole Far Oer, che cala il poker a Montenegro.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
3 Chiariello: “Fatto solo un favore al Lille! A differenza della Juve, poteva iscriversi al campionato”
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
De Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, sto giocando molto e siamo primi!”
Ambrosino: "Che emozione il debutto, non pensavo di entrare! Rapporto speciale con Mazzocchi. Su Conte..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com