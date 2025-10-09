Qual. Mondiali, tutti i risultati: Austria a valanga, sorpresa Far Oer. Poker Olanda, pari Croazia

Si sono concluse tutte le partite delle 20:45 valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel Gruppo C proseguono la loro corsa al comando Danimarca e Scozia: i danesi travolgono la Bielorussia con un netto 6-0, mentre gli scozzesi superano in rimonta la Grecia per 3-1.

Nel Girone G, l’Olanda cala il poker contro Malta e si avvicina sempre più alla qualificazione. Nel Gruppo H, l’Austria domina San Marino con un clamoroso 10-0 e sfrutta il pareggio per 2-2 tra Cipro e Bosnia per allungare in classifica. Finisce senza reti lo scontro del Girone L tra Repubblica Ceca e Croazia: 0-0 il risultato finale. Nello stesso raggruppamento, vittoria a sorpresa delle Isole Far Oer, che cala il poker a Montenegro.