Hysaj, primo tempo pazzesco e primo gol dopo 192 presenze in azzurro

Per Elseid Hysaj quella di stasera segnata contro il Sassuolo è la prima rete in assoluto in Serie A e anche con la maglia azzurra del Napoli. Mai nelle 192 presenze (di cui 187 in massima serie) precedenti infatti il terzino albanese era riuscito ad assaporare la gioia del gol. Certo il giocatore non è un abitué delle reti, basti pensare che l'ultimo suo gol risale a oltre sei anni fa - 17 aprile 2014 - quando andò a segno con la maglia dell'Empoli contro la Virtus Lanciano in Serie B.