ADL ora vuole una reazione in un Maradona quasi deserto

Prosegue l'avvicinamento alla gara col Sassuolo sotto lo sguardo attento di Aurelio De Laurentiis. Il presidente continua a seguire da vicino gli allenamenti a Castel Volturno e ieri sera, inoltre, c'è stata la seconda cena a Pozzuoli con la squadra e lo staff, come concordato dopo il dietrofront sul ritiro settimanale. Il Napoli infatti andrà in ritiro soltanto dopo l'allenamento di oggi, in vista del match di domani pomeriggio che assume un valore importante più che per la classifica- con la zona Champions salda anche per il rendimento modesto delle inseguitrici - quanto per la curiosità di società e tifoseria (lo stadio si preannuncia quasi deserto) sulla capacità di reazione di questo gruppo, chiamato ad invertire un trend tanto negativo quanto incomprensibile ed uno score casalingo da metà classifica (con l'ultima vittoria che risale al 19 marzo contro l’Udinese).

Due recuperi per Spalletti

Ieri è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo Elmas mentre già da giorni è rientrato Di Lorenzo che potrebbe a questo punto riprendersi il posto da titolare a destra in difesa, così come Koulibaly che aveva saltato Empoli per squalifica. Lo stesso dovrebbe accadere per Ospina, out nelle ultime due per l'influenza, al posto di Meret dopo lo svarione dell'ultima gara mentre Lobotka non ha ancora superato il problema muscolare e si allena ancora a parte.