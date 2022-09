Calcio&Finanza - San Siro, le date per il nuovo stadio: ecco quando partono i lavori

"Per la realizzazione di tutte le opere è stata stimata una tempistica di circa 80 mesi (2403 gg solari consecutivi)".

Sta per iniziare il dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro, dopo che Inter e Milan hanno consegnato nei giorni scorsi l'aggiornamento dello “Studio Di Fattibilità Tecnico Economica”, in cui forniscono una stima anche per quanto riguarda la realizzazione del nuovo impianto e del comparto polivalente che nascerà.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha visionato i documenti ufficiali, "Per la realizzazione di tutte le opere è stata stimata una tempistica di circa 80 mesi (2403 gg solari consecutivi). Si è ipotizzata quale data di inizio lavori il 1° gennaio 2024, così da garantire per le Olimpiadi Invernali del 2026 l’apertura al traffico del sottopasso Patroclo, liberando le viabilità locali di superficie dal traffico di scorrimento”. Tuttavia, per rispettare queste tempistiche “la conclusione del processo autorizzativo entro l’anno 2023”.

Sono previste due fasi: la Fase 1 “prevede la realizzazione del nuovo Stadio nell’area posta ad ovest del sottopasso Patrocio” oltre agli “edifici a destinazione terziaria, posti a nord dell’area di intervento” e il Centro Congressi. Questa prima fase dovrebbe concludersi nel novembre 2027, con il nuovo stadio che dovrebbe essere concluso per il 12 settembre 2027, all’inizio della stagione sportiva 2027/28.

“Con l’apertura del nuovo Stadio, sarà possibile avviare i cantieri della Fase 2 di intervento, che prevede la demolizione integrale dello Stadio Mezza, la successiva realizzazione dei Parcheggi interrati a servizio del Comparto Plurivalente. In questa fase verranno completati gli edifici costituenti le restanti funzioni complementari al nuovo Stadio, ovvero il Centro Commerciale, il Centro Attività Sportive, l’Intrattenimento e il Museo dello Sport. La Fase 2 vede infine la realizzazione delle opere di soprasuolo, ovvero le piazze, i percorsi pedonali, il verde attrezzato e gli arredi che costituiranno il Nuovo Distretto dello Sport”. La fase 2 dovrebbe quindi avere come fine lavori il 31 luglio 2030, data prevista per la fine complessiva dei lavori.

Si seguito quelle che saranno dunque le date fondamentali:

- Inizio lavori: 1 gennaio 2024;

- Attività ambientali suolo e sottosuolo e smaltimenti macerie: dal 21 gennaio 2024 al 7 agosto 2028 (1660 giorni);

- Fase 1: dall’1 gennaio 2024 al 18 novembre 2027 (1417 giorni);

- Fase 2: dal 13 settembre 2027 al 31 luglio 2030 (1053 giorni);

- Fine lavori: 31 luglio 2030 (complessivi 2403 giorni dall’1 gennaio 2024).