Prima pagina CdS apre con le parole di Lukaku: "Conte ti cambia"

"Conte ti cambia". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che ha realizzato un'intervista esclusiva con Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha rivelato come Conte l'abbia aiutato fortemente nel suo percorso di crescita da calciatore, soffermandosi anche sulla corsa Scudetto. Secondo l'ex Chelsea, non ci sono soltanto Inter e Napoli in lotta per il tricolore ma bisogna chiaramente considerare l'Atalanta e la Juventus.

EUROPA LEAGUE - Spazio dedicato anche all'Europa League, con le straordinarie vittorie firmate all'ultimo respiro da Roma e Lazio. I giallorossi hanno battuto 2-1 l'Athletic Bilbao all'Olimpico mentre i biancocelesti hanno firmato un'impresa in nove uomini, passando in casa del Viktoria Plzen sul risultato di 1-2.