Cds: "Neres, il Napoli avanza: c'è ottimismo"

"Galeno da Motta". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Giuntoli offre al Porto 30 milioni più bonus: pronto un contratto fino al 2029 da 3 milioni netti a stagione.

"Neres, il Napoli avanza: c'è ottimismo" si legge in basso per il mercato degli azzurri. Si parla poi anche del mercato delle altre squadre: dal Napoli vicino a Neres all'Atalanta che ha individuato in Retegui il sostituto di Scamacca, fino ad arrivare ad Emerson Royal ad un passo dal Milan.