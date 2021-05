Cies - Qual è la squadra più fallosa del campionato? Verona al primo posto, Napoli ultimo

Il CIES Football Observatory, l'osservatorio statistico del calcio, ha stilato la classifica della Serie A dei falli per minutin8dati fino al 12 maggio). E, al primo posto, c’è il Verona di Juric. L’Hellas, in questa speciale classifica, è la squadra più ‘cattiva’ di tutta la Serie A e la seconda tra i club dei 5 principali campionati europei (Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) in quanto commette in media un fallo ogni 5 minuti e 54 secondi. Quella meno fallosa, invece, è il Napoli di Gattuso, un fallo ogni 9 minuti e 37 secondi. Proprio Napoli-Verona è in programma domenica alle 20.45 e chiuderà la stagione di Serie A. Una sfida fondamentale per gli azzurri per l’ingresso in Champions e particolare perchè si affronteranno la squadra più fallosa contro quella meno fallosa.

Ecco la classifica completa:

1) VERONA: un intervento falloso ogni 5 minuti e 54 secondi (570 totali in 35 partite)

2) ATALANTA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 12 secondi (538 totali in 35 partite)

3) SPEZIA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 21 secondi (531 totali in 35 partite)

4) TORINO: un intervento falloso ogni 6 minuti e 25 secondi (515 totali in 34 partite)

5) ROMA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 27 secondi (519 totali in 35 partite)

6) BOLOGNA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 37 secondi (507 totali in 35 partite)

7) PARMA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 55 secondi (486 totali in 35 partite)

8) GENOA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 57 secondi (482 totali in 35 partite)

9) CROTONE: un intervento falloso ogni 6 minuti e 58 secondi (481 totali in 35 partite)

10) FIORENTINA: un intervento falloso ogni 6 minuti e 59 secondi (484 totali in 35 partite)

11) CAGLIARI: un intervento falloso ogni 7 minuti e 4 secondi (478 totali in 35 partite)

12) MILAN: un intervento falloso ogni 7 minuti e 5 secondi (476 totali in 35 partite)

13) SAMPDORIA: un intervento falloso ogni 7 minuti e 6 secondi (472 totali in 35 partite)

14) UDINESE: un intervento falloso ogni 7 minuti e 7 secondi (487 totali in 36 partite)

15) JUVENTUS: un intervento falloso ogni 7 minuti e 10 secondi (470 totali in 35 partite)

15) LAZIO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 10 secondi (457 totali in 34 partite)

17) BENEVENTO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 15 secondi (466 totali in 35 partite)

18) SASSUOLO: un intervento falloso ogni 7 minuti e 25 secondi (456 totali in 35 partite)

19) INTER: un intervento falloso ogni 7 minuti e 42 secondi (435 totali in 35 partite)

20) NAPOLI: un intervento falloso ogni 9 minuti e 37 secondi (360 totali in 36 partite)