I convocati di Spalletti per lo Spezia: nella grafica c'è Raspadori, indizio di formazione?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro lo Spezia in campionato. Assente come noto Victor Osimhen a causa della lesione di secondo grado al bicipite femorale riportata contro il Liverpool. Portieri: Marfella, Meret, Sirigu Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-jae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti: Kvaratskhelia, Raspadori, Lozano, Politano, Simeone. Nella grafica della formazione, di seguito, in copertina c'è Raspadori: un indizio anche della scelta dell'11 titolare di Spalletti?