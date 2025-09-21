Prima pagina Corriere dello Sport: "Fermata Juve! E il Milan fa paura"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre dando ampio spazio alla quarta giornata di Serie A. Nel posticipo serale, il Milan ha centrato la sua terza vittoria di fila imponendosi con autorità sul campo dell’Udinese per 0-3. Protagonista assoluto Pulisic, autore di una doppietta, con Fofana a segno tra i due gol. Nel pomeriggio, la Juventus ha trovato un ostacolo sulla propria strada al Bentegodi: dopo essere passata in vantaggio con Conceicao, è stata raggiunta da un Verona combattivo grazie a un rigore trasformato da Orban e ha scatenato la furia di Tudor. Il tecnico croato nel post gara ha tuonato: "Il rigore dato è vergognoso. Lo possono dare solo chi non ha mai giocato a calcio".

La gara d’apertura della giornata, tra Bologna e Genoa, è stata un concentrato di emozioni. I rossoblù di Vincenzo Italiano, dopo essere andato in svantaggio per il gol di Ellertsson e averla pareggiata con Castro, hanno ribaltato il risultato in extremis, trovando il gol decisivo al 97’ su rigore con Orsolini. Oggi si parte alle 12:30 con l’attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma. In serata, il posticipo di San Siro vedrà contrapporsi Inter e Sassuolo.