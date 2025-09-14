Prima pagina

Corriere dello Sport in taglio alto: "Napoli, 'na bellezza!"

Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Gode Tudor": il Corriere dello Sport sceglie quello appena citato come titolo principale della prima pagina di oggi. Derby d'Italia alla Juventus (4-3), che resta a punteggio pieno. Inter a -6: Adzic al 91' mette Chivu nei guai. Thuram illude i nerazzurri: il fratello poi pareggia e e nel recupero decide il baby.

In taglio alto, invece, spazio ai campioni d'Italia in carica: "Napoli 'na bellezza". Impressionante prova di forza a Firenze (3-1). De Bruyne, Hojlund e Beukema firmano il terzo successo di fila di Conte, impreziosito da un gran gioco. Ranieri-gol per la Viola.