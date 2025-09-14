Prima pagina
Corriere dello Sport in taglio alto: "Napoli, 'na bellezza!"
"Gode Tudor": il Corriere dello Sport sceglie quello appena citato come titolo principale della prima pagina di oggi. Derby d'Italia alla Juventus (4-3), che resta a punteggio pieno. Inter a -6: Adzic al 91' mette Chivu nei guai. Thuram illude i nerazzurri: il fratello poi pareggia e e nel recupero decide il baby.
In taglio alto, invece, spazio ai campioni d'Italia in carica: "Napoli 'na bellezza". Impressionante prova di forza a Firenze (3-1). De Bruyne, Hojlund e Beukema firmano il terzo successo di fila di Conte, impreziosito da un gran gioco. Ranieri-gol per la Viola.
2 Conte in conferenza: "Ottima prestazione, Fiorentina forte! Hojlund? Visto in allenamento. Su Meret..."
4 Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
