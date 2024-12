Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli no limits, Conte all'assalto"

"L'Inter fa paura". Titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Tris al Cagliari e Lautaro-gol: -1 da Gasp. La Lazio ferma la Dea (1-1), ma da dietro sale Inzaghi che adesso vede la vetta.

Spazio poi al seguente titolo in taglio basso: "Napoli no limits: Conte all'assalto". Queste le parole del tecnico salentino, alla vigilia del match contro il Venezia: "Champions? Non firmo per traguardi minimi".