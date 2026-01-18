Prima pagina Corriere dello Sport: "Spalletti, che botta. Inter e Napoli di corto muso"

vedi letture

"La mazzata". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che oggi in edicola dedica spazio alla Juventus. E poi aggiunge: "Spalletti, che botta. Mazzitelli stordisce la Juve. Inter e Napoli di corto muso".

In taglio alto ampio spazio alla scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Il dolore Viola".