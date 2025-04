Prima pagina Corriere Dello Sport sul finale di campionato: "Una manita"

"Una manita". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Cinque come sono le giornate ella fine del campionato italiano e la corsa a due fra Inter e Napoli che si fa sempre più avvicinante. Nerazzurri e partenopei sono appaiati in testa alla classifica e questi ultimi turni che ci diranno chi alla fine si cucirà lo scudetto sul petto.