Prima pagina Corriere dello Sport sul Napoli: "Anema e Core"

"Una mattanza". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla dura sconfitta subita dalla Juventus contro l'Atalanta. Lo scontro valevole per il terzo posto in classifica è andato alla Dea, che si è imposta con un netto 0-4 all'Allianz Stadium. L'Atalanta ha sfruttato le reti di Retegui, Zappacosta, De Roon e Lookman, portandosi a quota 58 e staccando la Juventus, rimasta al quarto posto con 52 punti. Una delusione per i bianconeri, che sono stati fischiati dal pubblico dell'Allianz e che non incassavano un ko così pesante in casa dal 1967.

NAPOLI - Prima pagina dedicata anche al Napoli, che ha risposto all'Inter passando al Maradona contro la Fiorentina. Gli azzurri sono riusciti ad imporsi per 2-1 sui viola, andando a segno con Lukaku e Raspadori. Gli azzurri dunque hanno mantenuto il -1 rispetto all'Inter, che nell'anticipo del sabato era riuscito ad imporsi in rimonta sul Monza. Una grande reazione da parte del Napoli, che domenica prossima tornerà in scena ospite del Venezia nel ventinovesimo turno.