Prima pagina Cronache di Napoli: "Il ritorno degli imbattibili, nessuno come gli azzurri"

Da 15 partite il Napoli di Antonio Conte non perde nemmeno una partita, ma domani sera dovrà scendere sul prato del Maradona e chiudere in fretta la pratica Pisa. "Il ritorno degli imbattibili: nessuno in Europa come gli azzurri", titola a centro prima pagina Cronache di Napoli, Intanto nello stadio a tinte azzurre sarà doppio sold out. I dubbi di Conte invece tra i pali sembrano essersi sciolti e al momento è Milinkovic-Savic a partire in vantaggio su Meret in termini di gerarchie.