Prima pagina Cronache di Napoli titola: "Napoli devastante, Firenze s'inchina"

Grande spazio riservato al calcio oggi su Cronache di Napoli in prima pagina. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la formazione di Antonio Conte ha ripreso come meglio non poteva e cioè con una netta vittoria. Ecco il titolo scelto per gli azzurri: "Napoli devastante, Firenze s'inchina".

Campioni d'Italia a punteggio pieno e già a +6 sull'Inter (sconfitta ieri per 4-3 nel derby d'Italia dalla Juventus). Fiorentina annichilita con il rigore di De Bruyne e le reti di Hojlund e Beukema.