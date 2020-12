I 'dimenticati' da Gattuso: chi sono i 5 che hanno giocato meno

Nonostante gli impegni ravvicinati ci sono giocatori che hanno visto il campo pochissime volte con Gattuso. Nell'elenco ci sono anche calciatori importanti pagati un sacco di soldi. Ultimo posto per Llorente, appena 19' col Torino a seguire Malcuit, 31' complessivi, quindi Lobotka pagato 25 milioni un anno fa (308'), Ghoulam (313') e, a sorpresa, Elmas. Per il macedone, costato 16 milioni, solo 402 i minuti in campo, pochi a causa del Covid e delle scelte di Gattuso.