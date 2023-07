Ebay nuovo sponsor del Napoli? L’indizio da Dimaro

Il Napoli avrà un nuovo sponsor a partire dalla prossima stagione e, in attesa dell’annuncio ufficiale, ci sono già diversi indizi su quale potrebbe essere.

Il Napoli avrà un nuovo sponsor a partire dalla prossima stagione e, in attesa dell’annuncio ufficiale, ci sono già diversi indizi su quale potrebbe essere. Lunedì ci sarà la presentazione delle nuove maglie, ma dalle anteprime che stanno circolando con insistenza sui social è possibile notare come sulle maniche compaia il marchio di Ebay al posto di Amazon.

L’altro indizio arriva invece direttamente da Dimaro. Il Napoli Summer Village, il villaggio per i tifosi che aprirà già sabato e domenica dalle 9.30 fino alle ore 20, sarà ‘powered by Ebay’. In attesa dell’ufficialità, il marchio del sito di vendita e aste online potrebbe dunque essere il nuovo sponsor del Napoli.