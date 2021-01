Eurorivale - Granada, che crollo in casa col Barcellona: i blaugrana calano il poker

Tutto facile per il Barcellona, che oggi ha battuto con un netto 4-0 il Granada in trasferta. Ad aprire le marcature Griezmann, poi una doppietta di Messi ha indirizzato il match. Nella ripresa è arrivata la doppietta personale anche per l’attaccante francese a siglare il definitivo poker. Un risultato che rilancia le ambizioni di classifica dei blaugrana, che si portano al terzo posto a -2 dal Real Madrid e a -4 dall’Atletico (anche se le madrilene hanno delle gare da recuperare). Il Granada resta invece al settimo posto.