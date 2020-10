Eurorivale - La Real Sociedad vince 3-0 a Siviglia: ora è prima in Liga

La Real Sociedad, inserita nello stesso girone di Europa League del Napoli, ha vinto nettamente 3-0 contro il Betis Siviglia, nel match valido per la sesta giornata delle Liga. Di Portu, nel primo tempo, e di Oyarzabal e Januzaj nella ripresa, le reti messe a segno all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia. Grazie a questa vittoria e ai k.o. di Real Madrid e Barcellona, i baschi si portano primi in classifica, a pari punti col Villarreal, ma con una gara in più rispetto ai blancos, al Getafe e Granada, attardate di un punto.