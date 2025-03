Prima pagina Gazzetta dello Sport in taglio basso: "Conte canta"

"Dea spacca Juve" è il titolo che La Gazzetta dello Sport lancia oggi in prima pagina per sottolineare la prova di forza dell'Atalanta, sola al terzo posto dopo il sonoro 4-0 rifilato a domicilio alla Juventus all'Allianz Stadium: decidono le reti di Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman: "Atalanta travolgente, per lo scudetto è corsa a tre - si legge ancora -. L'incubo di Motta, disfatta storica: 0-4, che fischi allo Stadium e il 4° posto è a rischio". Nel suo pezzo di approfondimento, il quotidiano pone l'accento sul dominio nerazzurro e sul tracollo della Vecchia Signora, che dal "sogno scudetto" cullato qualche giorno fa si ritrova adesso a rischio anche per il quarto posto. E i tifosi non apprezzano, come dimostrano i fischi e la contestazione di ieri.

Domani tornerà anche la Champions League, con l'Inter impegnata nell'ottavo di finale di ritorno contro il Feyenoord dopo il 2-0 del match d'andata a Rotterdam. E Inzaghi pensa a qualche rotazione in vista del big match di domenica sera proprio contro l'Atalanta: "Lautaro e Calhanoglu a riposo per Gasp", si legge a centro pagina.

Il taglio basso è invece dedicato al Napoli, al secondo posto in classifica ad appena un punto dall'Inter dopo il 2-1 del Maradona contro la Fiorentina: "Conte canta" scrive la rosea, sottolineando l'importanza dei tre punti conquistati con i gol di Lukaku e Raspadori.