Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ribaltone Juve può aprire le porte in estate a Conte"

vedi letture

"Tudor e a capo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al nuovo allenatore della Juventus

"Tudor e a capo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al nuovo allenatore della Juventus. Dopo 13 acquisti e 234 milioni spesi la Juventus azzera Thiago Motta esonerandolo a per questo finale di stagione. Tudor ha firmato un contratto che lo legherà al club stagione fino alla fine del campionato, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. Il ribaltone in estate aprirà le porte a Conte che è un po' il sogno della società, ma anche dei tifosi, Mancini o Pioli. Oggi pomeriggio il nuovo tecnico della Juventus dirigerà il primo allenamento alla Continassa, un posto che conosce bene, avendolo frequentato per un anno intero nel 2020-21, da vice di Andrea Pirlo.

La Signora ha scelto la strada del traghettatore fino a fine stagione per non fallire l'ultimo obiettivo rimasto: il quarto posto, in un'annata deludentissima che rischia di diventare fallimentare. Alla fine, come sempre succede alla corte di Madama, l’ultima parola è stata della proprietà. Nell’incontro di venerdì con l’ad Maurizio Scanavino per questioni extra-Juventus, Elkann si è fatto fare un quadro completo della situazione, ci ha riflettuto su e ha preso la decisione definitiva. Così, dopo il colloquio con Giuntoli e Roberto Mancini, che però aveva chiesto garanzie sul futuro per accettare (un’opzione di rinnovo certo in caso di qualificazione alla Champions), c’è stata la virata su Tudor.