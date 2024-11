Prima pagina Gazzetta dello Sport su Italia-Francia: "Luci (azzurre) a San Siro"

"Luci (azzurre) a San Siro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Questa sera l'Italia scenderà in campo in un San Siro tutto esaurito per affrontare la Francia nel match valido per l'ultimo turno della fase a gironi di Nations League. Entrambe le Nazionali sono qualificate ai quarti di finale della competizione con il primo posto in palio.