Gazzetta - ADL deluso per lo Scudetto: rapporto compromesso ma Spalletti ha contratto

Giornate di confronti e di discussioni in casa Napoli per presente e futuro. Il clamoroso ko contro l'Empoli ha aperto i processi di casa azzurra e anche sul ruolo di Luciano Spalletti. Di questo ne parla anche l’edizione online della Gazzetta dello Sport che parla di rapporto compromesso tra De Laurentiis e Spalletti: “De Laurentiis è deluso da quanto sta accadendo, in sole tre giornate il Napoli s'è giocato la possibilità concreta di lottare fino in fondo per lo scudetto, alla pari con Milan e Inter. Vero è che l'obiettivo stagionale, cioè un posto nella prossima Champions League, è stato raggiunto.

Ma non per questo può andare in soffitta la delusione per gli ultimi risultati e, soprattutto, per l'atteggiamento dei giocatori in campo. Per il momento, Spalletti non è in discussione, il contratto in vigore potrebbe frenare il presidente laddove dovesse decidere di licenziarlo. Il tecnico ha uno stipendio lordo di 6 milioni di euro e, in ottica ridimensionamento dei costi, appare improbabile il divorzio. Almeno fino al termine della stagione. Poi, entrambi faranno le rispettive valutazioni e decideranno se continuare insieme o dividersi”.