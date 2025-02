Prima pagina Gazzetta contro Hernandez dopo l'eliminazione del Milan: "Follia Theo"

vedi letture

Fa anche peggio l’Atalanta, chiamata alla rimonta al Gewiss Stadium dopo il 2-1 dell’andata, ma eliminata con un netto 1-3 dal Club Bruges

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è riservata alla disastrosa serata di Champions League, che ha visto Milan e Atalanta uscire dalla competizione, eliminate rispettivamente da Feyenoord e Club Bruges. Nell’anticipo delle 18:45, i rossoneri a San Siro non vanno oltre l’1-1 e, in virtù dell’1-0 in favore degli olandesi maturato una settimana fa a Rotterdam sono costretti a dire addio alla competizione. La gara si era messa anche bene per il Milan, con il gol del grande ex Gimenez arrivato dopo poco più di 30 secondi dal fischio di inizio. Nel secondo tempo, però, il secondo giallo per simulazione sventolato all’indirizzo di Theo Hernandez e una gestione dei cambi particolarmente rivedibile di Conceicao, condannano il Diavolo a subire gli avversari, che pareggiano al 73’ col il colpo di testa di Carranza.

Fa anche peggio l’Atalanta, chiamata alla rimonta al Gewiss Stadium dopo il 2-1 dell’andata, ma eliminata con un netto 1-3 dal Club Bruges. Succede (quasi) tutto nel primo tempo, con la doppietta di Talbi dopo poco più di venti minuti che rappresenta una doccia gelosissima per gli uomini di Gasperini. Ci pensa poi la sfortuna a chiudere la partita, con la Dea per due volte nella stessa azione ad un passo dall’1-2 ma costretta a subire lo 0-3 sul capovolgimento di fronte. A nulla è valso il gol della bandiera di inizio ripresa di Lookman, il quale al 60’ ha pure sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto un minimo riaprire il discorso qualificazione.