Gazzetta elogia il Napoli: "Che forza! Hojlund decide su rigore contestato"
"Napoli, che forza!". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli all'indomani del successo in casa del Genoa. "Conte vince in dieci, Hojlund decide al 95' su un rigore contestato", si legge ancora. Nello stesso box anche un titolo per l'Inter, impegnata oggi contro il Sassuolo: "Inter anti trappola".