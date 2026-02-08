Prima pagina

Corriere dello Sport applaude: "Napoli pazzesco, più forte di tutto!"
di Pierpaolo Matrone

"Napoli pazzesco: più forte di tutto". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli all'indomani della vittoria di Marassi contro il Genoa. Segna McTominay - si legge ancora - poi l'infortunio, bis di Hojlund, Buongiorno shock e Juan Jesus espulso. In primo piano il rinnovo di Yildiz con la Juventus: "Quarta stella".