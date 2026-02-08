Prima pagina Tuttosport: "Hojlund e cuore, Napoli 10 e lode. Genoa, beffa al 95'".

Il Napoli vince contro il Genoa a Marassi grazie a un gol su calcio di rigore di Hojlund all'ultimo respiro. Al Ferraris finisce 3-2 per gli azzurri e all'indomani del match questo è il titolo che Tuttosport dedica al successo azzurro: "Hojlund e cuore, Napoli 10 e lode. Genoa, beffa al 95'".