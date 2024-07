Prima pagina Gazzetta: "La Juve compra ancora. Motta, altri tre acquisti"

"Motta, altri 3" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sul mercato della Juventus. La Vecchia Signora compra ancora, pronti tre nuovi colpi per il tecnico che ieri ha parlato in conferenza stampa: "Apriamo un bel ciclo". Galeno, Koopmeiners e Todibo per Thiago Motta ma i rinforzi potrebbero essere anche più di tre.

Mercato rossonero - "MilanIC": in arrivo Pavlovic per Fonseca ma il club milanista lavora anche con l'Udinese per l'acquisto del centrocampista Lazar Samardzic: c'è l'incontro con il padre.