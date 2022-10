Gazzetta - Mancata espulsione a Dimarco: Valeri verrà fermato un turno

Paolo Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter che aveva già ammesso d'aver sbagliato in Atalanta-Milan, dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Paolo Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter che aveva già ammesso d'aver sbagliato in Atalanta-Milan, dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi. Secondo la Gazzetta dello Sport, è molto probabile che il direttore di gara, colpevole di non aver espulso Dimarco per fallaccio su Bonaventura, possa essere fermato per un turno da Gianluca Rocchi. Il designatore stima Valeri e prima dei Mondiali ha intenzione di utilizzarlo ancora, ma la serata del Franchi potrebbe indurlo a dare all’arbitro una cosiddetta “pausa di riflessione” per un solo turno. Come detto Valeri, nel corso di un seminario, aveva ammesso un proprio errore in Atalanta-Milan del 21 agosto scorso: “Sull’intervento di Hateober su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco". Così come quello di Dimarco su Bonaventura di ieri sera.