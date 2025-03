Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: "Come una finale di Coppa del Mondo"

"Come una finale di Coppa del Mondo", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, riprendendo le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla viglia del match in laguna. Il sommario: "Oggi Venezia-Napoli. Conte: «mi aspetto di più da Lukaku e da tutti»". Di seguito la prima pagina integrale.