Prima pagina Il Mattino celebra i primi gol italiani di KDB: "Nel segno di De Bruyne"

vedi letture

Il Napoli vince la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Al Teofilo Patini la formazione di Antonio Conte si impone col risultato di 3-2 contro il Girona e il grande protagonista della serata è senza dubbio Kevin De Bruyne, autore di una doppietta (i suoi primi gol italiani) e di un assist per Giovanni Di Lorenzo.

In prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino si sofferma proprio sulla partita e titola: "Nel segno di De Bruyne". Una doppietta del belga, dunque, trascina gli azzurri alla vittoria. Prestazione in crescita.