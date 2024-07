Prima pagina Il Mattino: "Il Napoli di Conte prende forma: arriva Buongiorno, Lukaku è in attesa"

"Il Napoli di Conte prende forma: arriva Buongiorno, Lukaku è in attesa", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino parlando del calciomercato azzurro con il primo acquisto dal Torino definito, mentre per l'attaccante ci sarà ancora da aspettare. Di seguito la prima pagina integrale.