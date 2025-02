Prima pagina Il Mattino: "Napoli, ora la prova del nove".

"Napoli, ora la prova del nove". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo domani al "Maradona" contro l'Udinese. Una sfida che servirà agli azzurri per provare ad aumentare il distacco in classifica sull'Inter. Un match non facile contro una squadra difficile da affrontare.