Maldini apre alla FIGC, Sky: cresce l'ottimismo per il ruolo di direttore tecnico
Paolo Maldini si avvicina sempre di più a un ritorno nel calcio italiano con un ruolo dirigenziale di primo piano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore sono aumentate sensibilmente le possibilità che l'ex bandiera del Milan accetti l'incarico di direttore tecnico della Nazionale italiana, proposto dal nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Se fino a poco tempo fa l'ipotesi sembrava difficile da concretizzare, oggi l'ex dirigente rossonero starebbe valutando con grande attenzione la proposta.
Prima il direttore tecnico, poi la scelta del commissario tecnico
Al momento non è ancora arrivato il via libera definitivo da parte di Maldini, ma i segnali che filtrano lasciano spazio all'ottimismo. La nomina del nuovo direttore tecnico rappresenta infatti il primo tassello del progetto della FIGC, che solo successivamente si concentrerà sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo stesso Giovanni Malagò ha confermato questa linea, spiegando di voler prima definire l'organigramma tecnico prima di avviare il lavoro per individuare il nuovo ct.
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