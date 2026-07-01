Clamoroso Tonali: pronta maxi-offerta da 100mln per strapparlo al Newcastle

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Sandro Tonali e il Tottenham non sono mai stati così vicini come in questi minuti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sky Sport, il club inglese sarebbe in attesa della risposta definitiva del Newcastle all’ultima maxi-offerta presentata dagli Spurs, una proposta che supera leggermente i 100 milioni di euro e che potrebbe sbloccare una delle trattative più importanti di questa fase di mercato.

Attesa per la decisione del Newcastle

La palla, al momento, è nelle mani del Newcastle, chiamato a valutare un’offerta economicamente molto rilevante per il centrocampista italiano. Il Tottenham ha accelerato con decisione nelle ultime ore, spingendo per chiudere l’operazione e anticipare la concorrenza. La sensazione è che il futuro di Sandro Tonali sia sempre più al centro di un possibile trasferimento, con gli Spurs Tottenham Hotspur pronti a fare un investimento importante per rinforzare il centrocampo.