Clamoroso Tottenham: arriva Tonali per oltre 100mln! Sarà l'italiano più pagato di sempre
Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo giocatore del Tottenham di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli Spurs hanno raggiunto l'accordo con il Newcastle per il trasferimento del centrocampista italiano, mettendo sul tavolo un'offerta da 92 milioni di sterline, a cui potranno aggiungersi altri 7,5 milioni di bonus. Si tratta di un'operazione destinata a entrare nella storia del calcio italiano per le cifre raggiunte.
Operazione da oltre 100 milioni: Tonali entra nella storia
Con il completamento dell'affare, il valore complessivo del trasferimento supererà i 100 milioni di euro più bonus, rendendo Sandro Tonali il calciatore italiano più pagato di sempre. Il centrocampista ritroverà così Roberto De Zerbi al Tottenham, in un progetto tecnico che punta a riportare gli Spurs ai vertici del calcio inglese ed europeo. Per il club londinese si tratta di uno degli investimenti più importanti della propria storia, mentre il Newcastle realizza una cessione record dopo appena due stagioni dall'arrivo dell'ex Milan.
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