Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, l'annuncio in diretta sulle 3 amichevoli: le date

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La collaborazione tra il Comune di Castel di Sangro e il Napoli si rafforza sempre di più, con il tradizionale ritiro estivo che si conferma uno degli appuntamenti centrali della preparazione azzurra. A sottolinearlo è stato il sindaco Angelo Caruso, intervenuto a Stile TV facendo il punto sulle iniziative legate alla prossima estate sportiva. “La collaborazione col calcio Napoli è stata una grande opportunità e questo rapporto si sta consolidando di anno in anno”, ha spiegato Caruso, evidenziando come il ritiro rappresenti ormai un evento di richiamo internazionale. Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza delle attività estive, tra cui le amichevoli internazionali e le iniziative collaterali, definendo di fatto il ritiro come uno degli eventi calcistici estivi più rilevanti in Europa.

Castel di Sangro, tra ritiro e celebrazioni del centenario

Nel corso dell’intervista è stato inoltre anticipato il programma delle celebrazioni per i 100 anni del Napoli, con un evento in fase di definizione che dovrebbe includere momenti festosi, spettacoli con cabarettisti, gruppi musicali partenopei e anche possibili giochi di fuoco. Non è esclusa, inoltre, l’ipotesi di un collegamento con Piazza del Plebiscito a Napoli, qualora ci fossero le condizioni tecniche. Sul piano sportivo, Caruso ha indicato tre possibili date per le amichevoli estive, il 5, l’8 e il 12 agosto, con la possibilità di aggiungere una quarta gara e alcuni allenamenti congiunti. “Mi ha fatto piacere il rapporto con la comunità del Napoli”, ha concluso.